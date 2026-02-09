В Ростове общая сумма перерасчета за отопление достигла 18 млн рублей

В Ростове-на-Дону перерасчет за декабрь из-за аварии на теплоэлектроцентрале оформили для 462 домов со стороны поставщика. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Общая сумма перерасчета составила порядка 18 млн руб.

«Поручил министерству ЖКХ проконтролировать, чтобы перерасчет через УК [управляющие компании – «Ъ-Ростов»] был доведен до конкретных жителей и отразился в февральских счетах»,— написал глава региона.

Отмечается, что перерасчет за январь, в периоды, когда ТЭЦ не давала тепло, отразится в квитанциях, которые придут после 15 февраля.

Константин Соловьев