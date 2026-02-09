Уроженцу Сочи утвердили обвинение по делу о склонении к диверсии

Заместитель прокурора Краснодарского края Игорь Бондар утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего уроженца Сочи, обвиняемого в содействии диверсионной деятельности. Как следует из материалов дела, фигурант, находясь за пределами Российской Федерации, склонял жителя региона к совершению преступлений, направленных против объектов транспортной и производственной инфраструктуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сочинцу вменяется ответственность по ч. 1 ст. 281.1 УК РФ, предусматривающей наказание за содействие диверсионной деятельности путем склонения и вербовки к совершению взрыва, поджога либо иных действий, направленных на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры, предприятий и транспортных средств в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны.

По данным следствия, в период с 5 июня по 20 июля 2023 года обвиняемый, находясь за границей, вел переписку с жителем Краснодарского края в одном из мессенджеров. В ходе общения он убеждал собеседника совершить подрыв либо поджог участка железнодорожного пути, расположенного вблизи Краснодара, в момент прохождения по нему железнодорожного состава с военной техникой. Помимо этого, фигурант предлагал организовать поджог одного из предприятий региона, занимающегося производством комплектующих, с целью нарушения его производственной деятельности. За выполнение указанных действий он обещал денежное вознаграждение в размере 50 тыс. руб.

Предварительное расследование по уголовному делу осуществлялось следственным подразделением УФСБ России по Краснодарскому краю. По итогам следственных мероприятий собранные материалы были признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.

Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу в заочном порядке. В соответствии с действующим законодательством, за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Мария Удовик