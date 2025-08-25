Подрядчик Петровской набережной в Воронеже может вновь сорвать сроки работ

Подрядчик, ранее перенесший дату сдачи работ по второй очереди Петровской набережной в Воронеже, вновь может сорвать установленные сроки. Такие ожидания высказал на еженедельной планерке мэр города Сергей Петрин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Первоначально по контракту срок завершения работ — 30 июля. Подрядчик сдвинул дату на 30 августа, предоставил нам график [выполнения работ]. Но мы прекрасно понимаем, что и этот срок тоже будет сорван. У нас до сих пор нет понимания, когда все будет закончено. И это при том, что были максимально четко и грамотно сформулированы техзадание, конкурсная документация и расчет»,— отметил градоначальник и подчеркнул, что видит большую проблему в «отсутствии на рынке компаний, способных качественно и в срок выполнить работы».

Чиновник рассказал, что с аналогичной проблемой столкнулись при выполнении капремонта школ — из трех объектов с региональным финансированием к 1 сентября будет сдан только один «и то с героическими усилиями».

При этом Сергей Петрин отметил, что на третьей очереди набережной работы по обустройству тепловой сети, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения идут с опережением графика. На данный момент три земельных участка уже предоставлены инвесторам.

Первая очередь благоустройства Петровской набережной стоимостью более 1 млрд руб. была завершена «Россетями» в прошлом году, сейчас ведутся работы в рамках второй очереди стоимостью 1,12 млрд. Подрядчиком является кисловодское АО «Передвижная механизированная колонна №38». Обстоятельства реализации объекта неоднократно подвергалось критике. Весной власти констатировали необходимость проведения дополнительных торгов из-за выявленных нарушений.

В начале июля Центральный райсуд Воронежа заключил под стражу директора муниципального казенного учреждения «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александра Кима и главу управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина. Их обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы) при реконструкции Петровской набережной. Как считает следствие, в проект амфитеатра на Адмиралтейской площади незаконно внесли изменения, что привело к необоснованному расходованию из бюджета 37 млн руб.

Ульяна Ларионова