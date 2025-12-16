Строительство ливневой канализации в Воронеже сдвинулось еще почти на год

В связи со смещением сроков федерального финансирования в размере 400 млн руб. в рамках инфраструктурного бюджетного кредита срок действия контракта на строительство ливневой канализации в Центральном районе Воронежа продлен до конца 2026 года (ранее работы планировалось завершить 14 января). Об этом во время пресс-подхода на еженедельной планерке сообщил мэр города Сергей Петрин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Были внесены изменения в проект планировки территории, трассировка изменена с улицы Загоровского на улицу Шишкова. Сейчас ведется работа по обустройству ливневой канализации через территорию ботанического сада, в парке "Динамо" проходит микротоннелирование»,— пояснил господин Петрин и добавил, что изменения внесены в сервитут. При этом подрядчик остается прежним.

На прошлой неделе стало известно, что по результатам проверки прокуратурой Воронежской области и регионального управления ФСБ исполнения госконтракта на строительство ливневой канализации следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Проверка выявила, что должностные лица заказчика выдали авансы подрядчику без разрешения на строительство и банковской гарантии. Это привело к тому, что работы не были завершены в срок, ущерб бюджету оценивается в 400 млн руб.

Контракт на строительство канализации в октябре 2023 года получило кисловодское АО «Передвижная механизированная колонна №38». Компания не стала снижать начальную стоимость работ в 1,4 млрд руб.

Подрядчику было необходимо выполнить работы в два этапа. Первый предполагает реконструкцию действующего коллектора протяженностью 897 м, второй — строительство нового коллектора протяженностью 3,3 км в районе жилкомплекса «Олимпийский» с устройством локальных очистных сооружений.

Закончить работы планировалось в ноябре 2024-го, однако год назад строительство продлили до 14 января 2026 года.

Ульяна Ларионова