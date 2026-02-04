Налоговая банкротит кисловодскую ПМК из-за долга в 76 млн рублей

Межрайонная ИФНС России №20 по Саратовской области в конце декабря 2025 года направила в Арбитражный суд Ставропольского края заявление о признании банкротом АО «Передвижная механизированная колонна 38» (ПМК-38). Размер задолженности составляет 76,78 млн руб., указано в картотеке дела.

Компания подала ходатайства об ознакомлении с материалами дела, а также заявление о вступлении в процедуру банкротства.

В приемной АО «ПМК 38» корреспонденту «Ъ-Кавказ» сообщили, что руководитель не сможет прокомментировать ситуацию, так как «находится в командировке». «Ситуация для нас пока еще непонятна»,— отметила сотрудник организации.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «ПМК 38» зарегистрировано в Кисловодске в 1992 году. Компания специализируется на возведении водных сооружений. Генеральный директор — Анзор Джуккаев, учредитель организации с 1994 года — Исса Кульчаев. У предприятия действует филиал в Краснодаре. Уставный капитал — 76,1 тыс. руб. По данным за 2024 год, выручка составила 3,5 млрд руб., прибыль — 17,4 млн руб.

В Воронеже в ноябре возбуждено уголовное дело по факту злоупотреблений при сооружении ливневой канализации, ущерб бюджету составил 400 млн руб. Контракт на сооружение ливневой канализации в Центральном районе получило кисловодское АО «Передвижная механизированная колонна 38». МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» заключило договор с подрядчиком за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Проверка установила, что должностные лица заказчика выдали авансы подрядчику без разрешения на строительство и банковской гарантии. В результате работы не завершились в установленные сроки, а права жителей оказались нарушены. Компания не снизила первоначальную стоимость работ в 1,4 млрд руб., став единственным участником закупки.

Подрядчику было необходимо выполнить работы в два этапа. Первый предполагает реконструкцию действующего коллектора протяженностью 897 м, второй — строительство нового коллектора протяженностью 3,3 км в районе жилкомплекса «Олимпийский» с устройством локальных очистных сооружений. Закончить работы планировалось в ноябре 2024-го, однако строительство продлили января 2026 года, а затем — до конца 2026 года.

Кроме того, АО «ПМК 38» является подрядчиком строительства второй очереди Петровской набережной в Воронеже. Стоимость контракта — 1,12 млрд руб. Первый этап благоустройства набережной стоимостью свыше 1 млрд руб. завершили «Россети» в 2024 году. Проект неоднократно критиковали. Весной 2025 года власти констатировали необходимость дополнительных торгов из-за выявленных нарушений.

Тат Гаспарян