Главные новости за 6 февраля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Уголовное дело воронежского адвоката Сергея Жеребятьева дошло до суда. После вручения прокурором обвинительного заключения дело будет направлено в Новоусманский районный суд. По версии следствия, в феврале прошлого года господин Жеребятьев, являвшийся представителем потерпевшего по уголовному делу, предложил подсудимому за 3 млн руб. оказать содействие в назначении условного срока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник писателю Андрею Платонову в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Памятник писателю Андрею Платонову в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Белгородский губернатор на фоне продолжающейся ликвидации последствий ракетного удара по критической инфраструктуре заявил о «крайне сложной ситуации». По его словам, власти сейчас внимательно следят, чтобы отключение жилья и соцобъектов от тепла и от электроэнергии «не нанесло критического урона для тех, кто в них находится».

ФНС требует обанкротить липецкое ООО «Центральная финансово-строительная компания» (ФСК) Елены Васиной. Компания специализируется на ремонте машин и оборудования. Сумма требований налоговиков не раскрывается, однако по данным на ноябрь 2025 года, у фирмы имелась задолженность по налогам на 90 млн руб.

Экс-советнику курского губернатора, военному блогеру Роману Алехину отказали в исключении из реестра иноагентов. Блогера включили в реестр 19 сентября прошлого года. Этому предшествовала публикация в Telegram-каналах видеозаписи, на которой он, по утверждению авторов ролика, обсуждал схему по «отмыванию» денег на волонтерских поставках участникам СВО.

На орловского экс-депутата и бывшего генерального директора местного опытно-производственного хозяйства «Красная Звезда» Виктора Прозвицкого завели уголовное дело о растрате 56 млн руб. С сентября 2025 года на предприятии, 100% акций которого находится в собственности Орловской области, по причине падежа выбыло более 400 голов крупного рогатого скота. В прокуратуре указали — проверка этого факта не подтвердила.

СКР продолжает расследование из-за схода и возгорания цистерн под тамбовским Мичуринском. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности железнодорожного транспорта. Следователи осмотрели место происшествия и допросили сотрудников РЖД.

Егор Якимов