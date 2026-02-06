ФНС требует обанкротить липецкую компанию по ремонту оборудования

В Арбитражный суд Липецкой области поступило заявление регионального управления ФНС о признании банкротом местного ООО «Центральная финансово-строительная компания» (ФСК) Елены Васиной. Сумма требований налоговиков и суть их образования не раскрываются. Иск пока не принят к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел. Ранее стороны в суде не встречались.

Согласно данным Rusprofile, на 10 ноября 2025 года у компании имелась задолженность по налогам, сборам и штрафам на 90 млн руб. В отношении фирмы введено 42 исполнительных производства на общую сумму 96 млн руб. Остаток задолженности составляет 89 млн руб.

ООО «Центральная ФСК» зарегистрировано в Липецке в 2015 году. Основной вид деятельности — ремонт машин и оборудования. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеет компанией Елена Васина. В 2024 году выручка общества составила 161 млн руб., чистая прибыль — 2,1 млн руб. Руководит компанией Сергей Васин.

В конце января «Ъ-Черноземье» сообщал, что липецкое ООО «Элекс плюс» попало под наблюдение из-за долгов перед ФНС на 98 млн руб.

Егор Якимов