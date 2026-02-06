Белгородский губернатор заявил о крайне сложной ситуации после ракетного удара

В Белгороде продолжается ликвидация последствий ракетного удара по критической инфраструктуре, произошедшего в ночь на 6 февраля. По итогам заседания оперативного штаба губернатор Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что ситуация «крайне сложная», но белгородцы «проходили еще более сложную». Власти сейчас внимательно следят, чтобы отключение жилья и соцобъектов от тепла и от электроэнергии «не нанесло критического урона для тех, кто в них находится».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

«Все работы проводятся максимально быстро. Единственное, конечно, много возникает сложностей, исходя из того, что масштаб разрушений только в полном объеме стал понятен во время начала светового дня. В течение восстановительных работ сегодня могут быть и уже есть перебои в подаче электроэнергии и тепла, но они фактически регламентные»,— отметил Вячеслав Гладков.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Белгород подвергся ракетному удару в ночь на 6 февраля — сигнал опасности прозвучал около полуночи. По предварительным данным, пострадавших нет. Вячеслав Гладков заявил о «большом объеме повреждений энергетической инфраструктуры города Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов». Восстановительные работы шли всю ночь по отработанным алгоритмам, но к утру аварийным бригадам не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии. Резервная генерация задействована для подключения многоквартирных домов, соцобъектов и объектов водоканала. Школы, детские сады, больницы и поликлиники функционируют в штатном режиме.

Денис Данилов