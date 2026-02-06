СКР продолжает расследование из-за схода и возгорания цистерн под Мичуринском

Воронежский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР продолжает расследование схода вагонов грузового поезда с бензином на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области, из-за которого произошел пожар. Об этом сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

По данным следствия, 4 февраля 2026 года в 15:30 в районе станции сошли 16 вагонов-цистерн грузового поезда. В результате — загорелись пять цистерн с бензином и пропан-бутаном. Пожар был локализован уже к вечеру, а окончательно потушен 5 февраля. Пострадавших не зафиксировано, а объем ущерба устанавливается.

Следователи осмотрели место происшествия с использованием криминалистической техники, а также взяли вещества и материалы для судебных экспертиз. В ходе обысков изъята должностная и техническая документация. Для выяснения причин инцидента назначена технологическая судебная экспертиза.

Допрошены сотрудники РЖД и проведен следственный эксперимент с их участием. В ходе эксперимента воссоздавались обстановка и последовательность событий, предшествовавших инциденту, а также действия работников станции. Кроме того, изучался механизм повреждения железнодорожной инфраструктуры.

Сегодня утром движение поездов по обоим путям на станции Кочетовка-2 было восстановлено. Накануне в РЖД сообщали об изменениях в графике движения четырех поездов. В ликвидации последствий происшествия принимали участие около 250 железнодорожников. Специалисты убрали сошедшие вагоны-цистерны, уложили около 100 м нового полотна.

