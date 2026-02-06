Уголовное дело воронежского адвоката Сергея Жеребятьева дошло до суда

Управление Следственного комитета России по Воронежской области (СКР) завершило расследование уголовного дела о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении известного адвоката Сергея Жеребятьева. Это следует из сообщения ведомства. Как отметили в областной прокуратуре, после вручения прокурором обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Новоусманский районный суд.

По версии следствия, в феврале прошлого года господин Жеребятьев, являвшийся представителем потерпевшего по уголовному делу, предложил подсудимому за 3 млн руб. оказать содействие в назначении условного срока. При этом адвокат, как считает обвинение, знал, что гарантировать этого не мог. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ.

На предварительном следствии адвокат признал вину. Его отправили под домашний арест. В целях обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий по постановлению суда на имущество обвиняемого стоимостью более 1 млн руб. наложили арест.

Сергей Толмачев