Экс-советнику курского губернатора отказали в исключении из реестра иноагентов

Промышленный районный суд Курска отказал бывшему советнику губернатора Курской области, военному блогеру Роману Алехину (признан иноагентом) в удовлетворении требования к министерству юстиции РФ об исключении его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Роман Алехин (слева, признан иноагентом)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Романа Алехина включили в реестр иноагентов 19 сентября прошлого года. Этому предшествовала публикация в Telegram-каналах видеозаписи, на которой он, по утверждению авторов ролика, обсуждал схему по «отмыванию» денег на волонтерских поставках участникам СВО. После этого в правоохранительных органах сообщили о проверке.

По словам экс-советника курского губернатора, Минюст установил в качестве доказательств иностранного влияния распространение им сообщений и материалов признанных иноагентами Telegram-каналов. Блогер обратился с административным иском об оспаривании решения министерства, мотивировал свои требования тем, что «политической деятельностью он не занимается, сообщения и материалы иностранных агентов не распространяет». Суд, исследовав письменные материалы дела и выслушав участников процесса, пришел к выводу, что распоряжение Минюста является законным и обоснованным

До подачи иска к Минюсту Романа Алехина (признан иноагентом) оштрафовали на 3 тыс. руб. за распространение персональных данных и неисполнение требований Роскомнадзора об их удалении.

Блогера назначили советником бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова летом 2024 года. В апреле 2025-го господина Смирнова заключили под стражу по делу о хищениях при строительстве фортификаций на границе с Украиной.

Денис Данилов