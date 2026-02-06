На орловского экс-депутата завели уголовное дело о растрате 56 млн

В отношении бывшего генерального директора орловского опытно-производственного хозяйства «Красная Звезда» возбуждено уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Причиненный региону ущерб оценивается в сумму более 56 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области. По информации из ЕГРЮЛ, до января 2026-го гендиректором АО ОПХ «Красная Звезда» значился Виктор Прозвицкий. С 2016-го по 2021 год он являлся депутатом шестого созыва орловского облсовета, избранным от реготделения КПРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В отчетных документах говорится, что с сентября 2025 года на предприятии, 100% акций которого находится в собственности Орловской области, по причине падежа выбыло более 400 голов крупного рогатого скота. В прокуратуре указали — проверка этого факта не подтвердила. Кроме того, по данным надзорного ведомства, руководством хозяйства часть скота была реализована по заниженной стоимости, а различное имущество приобреталось по завышенным ценам.

АО «Опытно-производственное хозяйство "Красная Звезда"» зарегистрировано в Орловском районе Орловской области в 2006 году. Уставный капитал составляет 22,5 млн руб. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Выручка предприятия в 2024 году составила 117 млн руб., чистая прибыль — 7,6 млн руб.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы. Фигурант задержан.

Накануне, 5 февраля, «Ъ-Черноземье» писал, что Арбитражный суд Орловской области прекратил дело о банкротстве «Красной Звезды» в связи с тем, что кредитор — местное ООО «Интеграция-агро» Игоря Ефимцева — отказался от заявления, которое подал в октябре 2025 года.

В конце января управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило, что сотрудники ведомства проверили «Красную звезду» и нашли четыре коровника пустыми, а в пятом увидели двух истощенных животных с нарывами на суставах — все, что осталось от стада, которое на 1 января 2025-го насчитывало 250 голов. Коров держали без воды и тепла на 20-градусном морозе. Рядом с одним из строений лежали 40 трупов животных.

Денис Данилов