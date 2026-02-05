В Абу-Даби завершился второй раунд переговоров РФ, США и Украины

Участники двухдневных переговоров в ОАЭ между Россией, Украиной и США по урегулированию украинского кризиса покидают место переговоров, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Переговоры завершились, сказала представитель секретаря СНБО Украины Диана Давитян.

За несколько часов до этого спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, участвовавший в консультациях, сообщил, что Россия, США и Украина на переговорах в Абу-Даби договорились об обмене 314 военнопленными — первом примерно за пять месяцев. Он назвал переговоры «подробными и продуктивными», анонсировал продолжение дискуссий. Господин Уиткофф также выразил ожидание прогресса в мирном урегулировании в ближайшие недели.

По итогам вчерашней встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что список нерешенных вопросов по урегулированию российско-украинского конфликта существенно сократился, однако самые сложные из них пока остаются открытыми.

Утром «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что по окончании переговоров по урегулированию украинского кризиса ожидается публикация принимающей стороной итогового коммюнике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль делать какие-либо заявления по итогам переговоров не планирует.

Переговоры в Абу-Даби проходили 4 и 5 февраля. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, а делегацию Украины — секретарь СНБО Рустем Умеров. Со стороны США участвовали зять американского президента Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф и министр армии США Дэниел Дрисколл.