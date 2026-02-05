Уиткофф: Россия и Украина договорились в Абу-Даби об обмене 314 военнопленными

Россия, США и Украина на переговорах в Абу-Даби договорились об обмене 314 военнопленными. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Сами переговоры он назвал продуктивными.

«Сегодня делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 военнопленными — первом таком обмене за пять месяцев. Этот результат был достигнут в результате мирных переговоров, которые были подробными и продуктивными»,— написал господин Уиткофф в соцсети X.

По его словам, в урегулировании конфликта на Украине «еще предстоит проделать значительную работу». При этом договоренность об обмене показывает, что «дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты».

Переговоры делегаций России, Украины и США начались в Абу-Даби 4 февраля. Это второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. Стив Уиткофф назвал их продуктивными. Первый раунд консультаций состоялся 23 и 24 января.