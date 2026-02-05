Уиткофф анонсировал продолжение переговоров по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал «подробными и продуктивными» переговоры делегаций России, Украины и США в Абу-Даби. Он анонсировал продолжение дискуссий. В ближайшие недели ожидается прогресс в мирном урегулировании, считает господин Уиткофф.

«Обсуждения будут продолжены, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс»,— написал господин Уиткофф в соцсети Х. По итогам переговоров Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными, сообщил он.

«Несмотря на то, что предстоит проделать значительную работу, подобные шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие приносит ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине»,— добавил господин Уиткофф.

Переговоры делегаций России, Украины и США начались в Абу-Даби 4 февраля. Это второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине, первый состоялся 23 и 24 января. По информации источника ТАСС, участники переговоров намерены согласовать даты дальнейших консультаций.