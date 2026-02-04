Песков посоветовал не ждать сообщений из Абу-Даби

Кремль не планирует делать какие-либо заявления по ходу переговоров России, Украины и США в Абу-Даби или по их итогам. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Ждать сообщений пока не нужно, мы не планируем каких-то сообщений»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. «По времени участники делегации регулируют время начала там на месте. В зависимости от готовности делегации»,— отметил он.

Переговоры в Абу-Даби начались днем 4 февраля. Они стартовали в трехстороннем формате, затем планируется работа отдельных групп по направлениям, заявил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Лусине Баласян