«РИА Новости»: по итогам переговоров в Абу-Даби ожидается коммюнике

По окончании переговоров в ОАЭ делегаций РФ, США и Украины по урегулированию украинского кризиса будет опубликовано итоговое коммюнике принимающей стороной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Второй день переговоров начался примерно час назад.

Переговоры в Абу-Даби начались днем 4 февраля. Они стартовали в трехстороннем формате, затем планируется работа отдельных групп по направлениям, заявил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль не планирует делать какие-либо заявления по ходу переговоров или по их итогам.

По итогам вчерашней встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что список нерешенных вопросов по урегулированию российско-украинского конфликта существенно сократился, однако самые сложные из них пока остаются открытыми. Издание Axios со ссылкой на украинского чиновника также назвало обсуждения продуктивными. Источник ТАСС подтвердил, что все участники готовы продолжать переговоры.

Российскую делегацию на переговорах возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, а делегацию Украины — секретарь СНБО Рустем Умеров. С американской стороны в переговорах участвуют зять американского президента Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф и министр армии США Дэниел Дрисколл.