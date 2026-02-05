ТАСС: гарантии Украине вместо миротворцев могут включать международные силы

Гарантии безопасности Украине могут включать «быстрое реагирование многонациональных сил», а не миротворцев. Об этом сообщил ТАСС неназванный западный источник в Абу-Даби, где проходят переговоры по урегулированию военного конфликта.

The Telegraph сообщал, что несколько стран Европы предлагают создать на Украине демилитаризованную буферную зону, которую бы патрулировали миротворцы. Украина настаивает на размещении европейских войск, Россия — на китайских военнослужащих. По данным издания, военный контингент Европы может быть размещен вдали от границы, чтобы стать «третьей линией обороны».

Сегодня в Абу-Даби проходит второй день переговоров между представителями России, США и Украины. Прошедшая вчера встреча по урегулированию украинского кризиса продлилась несколько часов. Обсуждения ведутся в закрытом от СМИ формате. По данным ТАСС, делегация РФ настаивает на признании Донбасса российским.

