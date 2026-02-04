Дабы договориться

В Абу-Даби возобновились трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию. Накануне встречи президент Трамп демонстративно отказался от критики России, не согласившись с обвинениями ее в нарушении энергетического перемирия, с которыми выступил президент Зеленский. Ключевой вопрос второго переговорного раунда в Абу-Даби, проходящего при посредничестве США,— смогут ли стороны на этот раз не ограничиться техническими вопросами и сблизить непримиримые позиции по Донбассу и гарантиям безопасности.

Делегации США, Украины и России на переговорах в Абу-Даби, 4 февраля

Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters

О начале второго раунда переговоров России и Украины при участии представителей администрации США, стартовавшего 4 февраля в Абу-Даби, первым сообщил глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров. Как следовало из его заявления, переговоры начались в среду днем в трехстороннем формате, после чего продолжилась работа «отдельных групп по направлениям». Следующим этапом должна стать еще одна трехсторонняя встреча для «синхронизации позиций» сторон.

Об ожиданиях украинской стороны сообщил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий, назвавший ключевыми темами второго раунда военные и военно-политические вопросы. «Есть много нюансов по поводу того, как гипотетически может происходить завершение войны. Интерес украинской стороны состоит в том, чтобы узнать, на что настроены россияне и американцы в этом контексте»,— заявил Георгий Тихий.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил особую признательность американским переговорщикам, которые, по его словам, «оказывают добрые услуги по проведению трехсторонних переговоров».

Комментируя начало работы трехсторонней группы по вопросам безопасности, господин Песков указал на то, что временные рамки обсуждения будут зависеть от хода переговоров и определятся на месте уже самими членами делегаций. «Ждать сообщений пока не нужно. Мы не планируем какие-то сообщения давать»,— предупредил господин Песков.

Российскую делегацию, как и в ходе первого раунда переговоров 23–24 января, возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.

Основной состав делегации Украины в Абу-Даби также не изменился. В возглавляемую Рустемом Умеровым переговорную команду вошли глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия, который принимал участие в переговорах с Россией в феврале-марте 2022 года, а также заместитель Буданова Сергей Кислица, советник офиса Зеленского Александр Бевз и начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Американскую сторону в Абу-Даби представляют главные переговорщики Вашингтона по Украине — спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Несмотря на преимущественно нейтральный информационный фон мировых СМИ в день открытия второго раунда переговоров по Украине в Абу-Даби, агентство Bloomberg со ссылкой на источники все же позволило себе одиночный пропагандистский выстрел, сообщив, что администрация США якобы уже завершила подготовку новых санкций в отношении России, но пока не приняла решение об их введении.

На этом фоне президент Трамп, напротив, демонстрировал позитивный настрой и избегал жесткой риторики.

Так, возобновившиеся после 1 февраля российские удары по энергетической инфраструктуре Украины не стали для Киева достаточным аргументом, чтобы убедить главу Белого дома усилить давление на Москву. Комментируя ситуацию вокруг Украины, президент Трамп сделал подчеркнуто примирительное заявление в адрес президента Путина, который, его словам, после первого раунда переговоров выполнил свое обещание и выдержал недельный мораторий на удары по энергетическим объектам Украины. «Пауза была с воскресенья до воскресенья. Она закончилась, и Путин нанес им сильный удар. Путин сдержал свое слово. Одна неделя — это много»,— заявил Трамп.

Со своим комментарием в связи с массированным ударом по объектам энергетики и ВПК Украины, нанесенным в ночь на 3 февраля, выступила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. «Я говорила с президентом об этом сегодня утром, и его реакция была без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет вовлечены в крайне жестокую войну, которая никогда бы не началась, если бы президент Трамп по-прежнему находился у власти»,— заявила Левитт.

Анонсируя новый раунд переговоров в Абу-Даби, пресс-секретарь Белого дома заявила, что «президент Трамп столь настойчиво продолжает продвигать дипломатию, чтобы положить конец этой войне» и избавиться от наследия президента Байдена.

«Спецпосланник Уиткофф, Джаред Кушнер и президент Трамп сделали невозможное возможным в вопросе мира на Ближнем Востоке, и я знаю, что они намерены сделать то же самое в отношении войны между Россией и Украиной»,— добавила она.

Оценки администрации Белого дома кардинально разошлись с темы выводами, которые сделали из российских ударов по энергетической системе Украины сторонники усиления давления на Москву в Конгрессе США.

«После масштабной атаки минувшей ночью я бы призвал президента Трампа начать процесс предоставления Украине ракет Tomahawk, что стало бы переломным фактором в военном плане»,— написал 3 февраля в социальной сети X сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

По его словам, принимаемые меры давления, призванные подтолкнуть российскую сторону к переговорам и прекращению ударов по Украине, пока не дают результата. «Очевидно, что давление, которое мы оказываем, чтобы побудить Путина сесть за стол переговоров и прекратить масштабные атаки против Украины, не работает»,— констатировал Грэм.

С обвинениями в адрес России, которая, по его мнению, якобы не выполнила обещание президенту Трампу соблюдать энергетическое перемирие, выступил 3 февраля, после завершения визита в Киев генсека НАТО Марка Рютте, президент Зеленский. В своем видеообращении он призвал Вашингтон жестко отреагировать на последние действия Москвы, которая, как считает Зеленский, продолжает обманывать Америку и демонстрирует свою неспособность договариваться.

Комментируя нежелание президента Трампа поддержать Зеленского в его обвинениях России, что, судя по всему, стало неприятной неожиданностью для Киева, украинские паблики указывают на то, что этот случай можно считать «крайне показательным». В связи с этим высказывается версия о том, что в ходе второго раунда переговоров в Абу-Даби Москва и Вашингтон, уже имея некие предварительные договоренности, теперь могут прибегнуть к «двойному принуждению» украинской стороны к большей сговорчивости по территориальному вопросу.

Как отмечает издание Politico, второй раунд мирных переговоров по Украине в Абу-Даби может стать более многообещающим, чем первый. «Раньше эти переговоры были как вырывать зубы без наркоза. Но теперь я считаю, что они в каком-то смысле конструктивны… Я высказываю осторожный оптимизм, что у нас есть разумный шанс закончить этот конфликт весной»,— заявил изданию анонимный эксперт по внешней политике из Республиканской партии США, консультирующий Киев.

