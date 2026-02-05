В Абу-Даби продолжились переговоры по урегулированию на Украине

В Абу-Даби начался второй день переговоров между представителями России, США и Украины по урегулированию украинского кризиса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Состоявшаяся накануне встреча продлилась несколько часов. Это второй раунд переговоров в трехстороннем формате. Первые две встречи в Абу-Даби прошли 23-24 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская делегация на трехсторонних переговорах в Абу-Даби (4 февраля). В центре — глава делегации адмирал Игорь Костюков

Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters Российская делегация на трехсторонних переговорах в Абу-Даби (4 февраля). В центре — глава делегации адмирал Игорь Костюков

Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters

Собеседник ТАСС сообщил, что во время второго дня переговоров обсуждаются экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальный аспект. «Общими словами — это экономические аспекты, территориальный вопрос, механизм прекращения огня», — сказал он.

Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. Украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров. По поводу второго дня переговоров господин Умеров сказал, что работа ведется «в том же формате», что и накануне. «Трехсторонние консультации, групповая работа и последующее согласование позиций», — пояснил он (цитата по AFP).

В переговорах также участвуют представители американской стороны — спецпосланник президента США Стив Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер, министр армии США Дэниел Дрисколл, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.