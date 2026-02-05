ТАСС: делегация РФ в Абу-Даби настаивает на признании Донбасса российским

Российская делегация на переговорах в Абу-Даби настаивает на признании Донбасса российским всеми странами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Для российской стороны этот аспект с признанием Донбасса всеми странами видится очень важным»,— сказал собеседник ТАСС. По информации агентства, территориальный вопрос — одна из тем переговоров делегаций России, Украины и США в Абу-Даби.

В Кремле называли вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса условием прекращения боевых действий. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна не готова на компромисс по Донбассу.

Переговоры делегаций России, Украины и США начались 4 февраля в Абу-Даби, встреча продлилась несколько часов. 5 февраля консультации продолжились. По информации «РИА Новости», по их итогам будет опубликовано коммюнике. Это второй раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине в Абу-Даби, первый состоялся 23 и 24 января.

