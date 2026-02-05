«РИА Новости»: закрытый режим положительно влияет на переговоры в Абу-Даби

Закрытый режим переговоров по Украине в Абу-Даби «позитивно влияет на ход дискуссий», заявил «РИА Новости» неназванный источник. Какие-либо подробности обсуждений агентство не привело.

В Абу-Даби второй день продолжаются переговоры между представителями России, США и Украины. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров. Прошедшая вчера встреча по урегулированию украинского кризиса продлилась несколько часов.

Это второй раунд переговоров в трехстороннем формате, первый состоялся в Абу-Даби 23–24 января. По его итогам стороны в том числе согласовали мораторий на удары по энергетическим объектам, который продлился до 1 февраля.

