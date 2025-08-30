Telegraph опубликовал примерный план ЕС по гарантиям безопасности для Украины

Европейские страны могут объявить финальные детали плана гарантий для Украины в ближайшие дни, пишет The Telegraph со ссылкой на источник. Предложения касаются в том числе патрулирования воздушного пространства и отправки на Украину сотрудников американский частных военных компаний (ЧВК).

По информации издания, европейские союзники Киева считают, что предотвратить возобновление конфликта возможно путем восстановления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и превращения их в основной инструмент сдерживания. Согласно плану, украинские войска будут защищать сухопутную границу страны.

Страны Европы могут взять на себя обязательства по перевооружению ВСУ и подготовке украинских военнослужащих. США, согласно плану, отправят на Украину сотрудников американских ЧВК, которые займутся строительством фортификаций и станут дополнительным сдерживающим фактором для России.

Несколько европейских стран также предлагают создать демилитаризованную буферную зону, которую бы патрулировали миротворцы, пишет The Telegraph. Украина настаивает на размещении европейских войск, Россия — на китайских военнослужащих. Военный контингент Европы может быть размещен на территории страны, но вдали от границы, чтобы стать «третьей линией обороны». Иностранные войска могут ввести на Украину на 5-10 лет, или до момента, «пока вовлеченные страны не убедятся, что ВСУ способны защитить себя сами».

План также предусматривает установление бесполетной зоны над Украиной для возобновления коммерческой авиации. Кроме того, страны ЕС обсуждают военно-морскую миссию в Черном море под руководством Турции. Ее цель – восстановление коммерческого судоходства.

При разработке плана страны Европы исходили из того, что США продолжат предоставлять им средства для разведки, пишет The Telegraph. Они также планируют привлечь одного из американских военачальников к контролю за развертыванием европейских сил на Украине. Один из кандидатов на пост газета называет командующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича.