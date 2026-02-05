Расследованием гибели Баумгертнера на Кипре занялась полиция британских военных баз

Обстоятельства и причины смерти бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера расследует уголовный отдел полиции британских военных баз на Кипре, сообщили «РИА Новости» в ведомстве. Сколько займет транспортировка тела бизнесмена в Россию, зависит от его семьи, сказал представитель полиции.

Акротири и Декелия — британские территории на Кипре, на которых находятся одноименные военные базы (SBA) Соединенного Королевства. Полиция военных баз действует с 1960 года: она патрулирует их, а также поддерживает правопорядок на территории баз. Полиция SBA полностью финансируется Минобороны, но при этом является независимой полицейской службой, уточняется на сайте баз.

«Мы можем сказать только то, что тело было идентифицировано. Никакой информации о причинах смерти у нас до сих пор нет, но расследование, касающееся обстоятельств произошедшего, начато»,— заявили ТАСС в полицейском управлении британской заморской территории Акротири и Декелия.

Владислав Баумгертнер пропал 7 января в провинции Лимасол на юге Кипра. Поисковая операция началась 10 января. К поискам привлекали британских военных. Тело обнаружили 14 января в ущелье на южном берегу острова между поселками Писсури и Авдиму. Господин Баумгертнер увлекался скалолазанием и, по предварительной версии, мог сорваться со скалы. Тело идентифицировали благодаря ДНК-экспертизе.

