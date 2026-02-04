Полиция Кипра подтвердила обнаружение тела Баумгертнера

Анализ ДНК подтвердил, что найденное на Кипре в январе тело мужчины принадлежит экс-главе «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру. Об этом сообщили ТАСС в полицейском управлении британской территории Акротири и Декелия, где находятся одноименные военные базы Соединенного Королевства.

«Тело идентифицировано при помощи анализа ДНК. Оно принадлежит Владиславу Баумгертнеру»,— подтвердил представитель полиции. Он добавил, что информации о причинах смерти пока нет.

Владислав Баумгертнер пропал 7 января в провинции Лимасол на юге Кипра. Поисковая операция началась 10 января. К поискам подключали БПЛА и британских военных. Об обнаружении тела стало известно 14 января. Его нашли в ущелье на южном берегу острова между поселками Писсури и Авдиму. Господин Баумгертнер увлекался скалолазанием и, по предварительной версии, мог сорваться со скалы. Полиция не могла сразу опознать тело из-за сильного разложения.

