Оступившись, рухнул со скалы

На Кипре 14 января предположительно обнаружен труп экс-главы «Уралкалия» 56-летнего Владислава Баумгертнера. Бизнесмен и любитель экстремальных восхождений, скорее всего, сорвался со скалы. Поскольку тело получило многочисленные повреждения, для опознания может потребоваться ДНК-экспертиза.

Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Владислав Баумгертнер

Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

В районе поселка Писсури, административно относящегося к Лимасолу, завершилась операция по поиску Владислава Баумгертнера, который пропал еще 7 января. В тот день бизнесмен, давно проживающий в Лимасоле, отправился на такси в прибрежный район, чтобы полазать по скалам. Тогда же, согласно биллингу соединений, его мобильник в последний раз появился в сети.

После того как господин Баумгертнер не вернулся домой, последовало заявление в полицию. Помимо нее на поиски предпринимателя отправились спасатели, добровольцы, а также военнослужащие с британской авиабазы. Последние активно использовали дроны, позволившие проводить наблюдение у труднодоступных скал мыса Аспро, где и пропал господин Баумгертнер.

В результате было обнаружено сильно поврежденное при падении с высоты тело мужчины. По сообщениям кипрских СМИ, опознать визуально погибшего будет довольно сложно, поэтому, скорее всего, для идентификации потребуется ДНК-экспертиза. Подозревать, что смерть бизнесмена была криминальной, у полиции пока нет оснований, говорят ее представители.

В 2013 году, и также за границей, Владислав Баумгертнер уже попадал в криминальные сводки. Тогда прилетевшего на переговоры в Минск бизнесмена задержали сотрудники КГБ. Вначале его поместили в СИЗО КГБ «Американка», а затем перевели под домашний арест, в квартиру, которую он снял на свои деньги. Генпрокуратура Белоруссии возбудила в отношении Владислава Баумгертнера уголовное дело, посчитав, что он использовал свои полномочия вопреки интересам как самого «Уралкалия», так и ОАО «Беларуськалий» с «целью извлечения выгод и преимуществ», что повлекло «причинение существенного вреда законным интересам организаций и другие тяжкие последствия». Для этого, полагало следствие, главный фигурант и его сообщники занижали реальные цены, по которым сбывалась продукция, и направляли вырученные средства через подконтрольные ему фирмы. Ущерб от подобных операций оценивается белорусской стороной в $100 млн. В итоге по запросу Генпрокуратуры РФ обвиняемого отправили в Россию, где в СКР его уголовное преследование в 2015 году прекратили за отсутствием состава преступления.

После этого господин Баумгертнер продолжил заниматься бизнесом, но уже связанным с энергетикой.

Николай Сергеев