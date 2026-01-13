К поискам Баумгертнера на Кипре подключили БПЛА и британских военных
Кипрская полиция начала использовать беспилотники при поисках экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Об этом пишет местное издание Philenews. Также полиция обратилась за помощью в поисках к военнослужащим британской военной базы. Поисками руководят глава полиции Лимассола и глава отдела уголовных расследований.
Владислав Баумгертнер
Фото: ТАСС
Поиски бизнесмена, сигнал телефона которого в последний раз был зафиксирован в труднодоступном и гористом прибрежном районе Писсури, начались 10 января. На следующий день их пришлось приостановить из-за неблагоприятных погодных условий, но утром 12 января они были возобновлены. Как сообщает Philenews, теперь поиски концентрируются вокруг мыса Аспро в Писсури.