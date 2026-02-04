Главные новости к утру 4 февраля

На Рублевском шоссе в Москве произошла операция по задержанию двух человек, подозреваемых в похищении человека. Задержание обернулось перестрелкой, один из преступников погиб.

Военно-морские силы Эстонии задержали контейнеровоз Baltic Spirit во внутренних водах республики, который следовал из Эквадора в Россию. Экипаж состоит из 23 человек, все они граждане РФ.

В ОАЭ прибыла российская переговорная делегация, сообщило агентство ТАСС. Она поучаствует в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, запланированных на 4 и 5 февраля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти России сдержали слово и не наносили удары по Киеву целую неделю. По его словам, приостановка огня длилась с воскресенья по воскресенье.

Еврокомиссия 4 февраля может представить странам ЕС проект 20-го пакета санкций против России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. О намерении обсудить предложение нового пакета санкций в среду также сообщило польское радио RMF.

В Ливии неизвестные убили сына Муаммара Каддафи. Сейф аль-Ислам Каддафи погиб к югу от столицы Триполи.