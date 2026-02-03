Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit по пути из Эквадора в Россию

Военно-морские силы Эстонии задержали у острова Найссаар во внутренних водах республики контейнеровоз Baltic Spirit. Судно под флагом Багамских островов шло из Эквадора в Санкт-Петербург. Эстонские власти подозревают, что контейнеровоз использовался для контрабанды, сообщает ERR со ссылкой на заявление полиции.

Судно было задержано 3 февраля в 17:10 (18:10 мск) для проведения таможенного контроля. Операцию провели эстонские ВМС совместно с полицией и сотрудниками следственного отдела Налогово-таможенного департамента республики. Полицейские Эстонии поднялись на борт, экипаж сопротивления не оказал. Экипаж состоит из 23 человек, все они граждане России.

Контейнеровоз прибыл в воды Эстонии для бункеровки. Во время проведения первичного таможенного контроля судно находилось на официальной якорной стоянке. По данным ВМС Эстонии, судно не входит в «теневой флот» России и не находится под санкциями Евросоюза. «Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда»,— отметил глава спецподразделения полиции и пограничной охраны Марек Аас.

«Надо учитывать, что это немаленькое судно, на котором находится большое количество контейнеров, каждый из которых нужно проверить. Так что работа продолжается»,— добавил Марек Аас.

Новости компаний Все