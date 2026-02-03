Эстония задержала контейнеровоз Baltic Spirit по пути из Эквадора в Россию

Военно-морские силы Эстонии задержали у острова Найссаар во внутренних водах республики контейнеровоз Baltic Spirit. Судно под флагом Багамских островов шло из Эквадора в Санкт-Петербург. Эстонские власти подозревают, что контейнеровоз использовался для контрабанды, сообщает ERR со ссылкой на заявление полиции.

Судно было задержано 3 февраля в 17:10 (18:10 мск) для проведения таможенного контроля. Операцию провели эстонские ВМС совместно с полицией и сотрудниками следственного отдела Налогово-таможенного департамента республики. Полицейские Эстонии поднялись на борт, экипаж сопротивления не оказал. Экипаж состоит из 23 человек, все они граждане России.

Контейнеровоз прибыл в воды Эстонии для бункеровки. Во время проведения первичного таможенного контроля судно находилось на официальной якорной стоянке. По данным ВМС Эстонии, судно не входит в «теневой флот» России и не находится под санкциями Евросоюза. «Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда»,— отметил глава спецподразделения полиции и пограничной охраны Марек Аас.

«Надо учитывать, что это немаленькое судно, на котором находится большое количество контейнеров, каждый из которых нужно проверить. Так что работа продолжается»,— добавил Марек Аас.