Трамп: Россия сдержала обещание о приостановке ударов по Киеву

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти России сдержали слово и не наносили удары по Киеву целую неделю. По его словам, приостановка огня длилась с воскресенья по воскресенье.

«(Президент России Владимир Путин.— "Ъ") сдержал свое слово в этой части. Это было значительно, вы знаете, одна неделя, мы бы согласились на что угодно (на любой срок.— "Ъ")»,— сказал американский президент. «Она (пауза.— "Ъ") закончилась, и Путин сейчас нанес им сильный удар»,— добавил господин Трамп.

29 января господин Трамп заявил, что лично обращался к Владимиру Путину с просьбой временно приостановить удары по Украине из-за сильных морозов. По его словам, российский президент согласился с предложением. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что американский президент предлагал воздержаться от атак на Киев до 1 февраля, чтобы создать условия для переговоров по урегулированию военного конфликта.

Вчера Минобороны РФ сообщило о массированном ночном ударе, целью которого стали объекты украинского военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры. В ведомстве сообщали, что атака стала ответом на удары Киева по гражданским объектам в России.