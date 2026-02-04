В ОАЭ прибыла российская переговорная делегация

Самолет, на который нанесена символика специального летного отряда России, приземлился в Абу-Даби, передает ТАСС. По данным агентства, в самолете находится российская делегация, которая участвует в переговорах по урегулированию военного конфликта на Украине.

Переговоры должны пройти 4 и 5 февраля. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтверждал свое намерение участвовать в них.

Встречи станут продолжением переговоров, состоявшихся в Абу-Даби 23 и 24 января, в которых участвовали делегации России, Украины и США. Тогда стороны обсуждали территориальные вопросы, буферные зоны и различные механизмы контроля.