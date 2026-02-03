На Рублевском шоссе произошла перестрелка между преступниками и полицией

На Рублевском шоссе прошла операция по задержанию двух человек, подозреваемых в похищении человека. Как сообщила представитель МВД Ирина Волк, один из подозреваемых был убит, второй был задержан. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам госпожи Волк, во время задержания фигуранты оказали вооруженное сопротивление. Сотрудники полиции начали стрелять в ответ, действуя в рамках закона «О полиции».

Полиция считает, что подозреваемые причастны к похищению человека в городе Пензе, которое произошло 29 января. По информации, полученной оперативниками, похищенный уже не жив. Сейчас следственные органы устанавливают другие эпизоды преступной деятельности фигурантов на территории разных регионов России.

Как сообщало 29 января пензенское агентство «РИАПО», одного из подозреваемых зовут Михаил Леонтьев. В 2015-м году он был приговорен к 23 годам колонии строгого режима, однако «благодаря сложившимся обстоятельствам получил свободу». «Пенза-пресс» сообщало, что Леонтьев получил срок за убийство двух человек и разбойное нападение.