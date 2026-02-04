Еврокомиссия 4 февраля может представить 20-й пакет санкций против РФ

Еврокомиссия может представить странам ЕС проект 20-го пакета санкций против России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. О намерении обсудить предложение нового пакета санкций в среду также сообщает польское радио RMF.

В конце января глава ЕК Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен принять 20-й пакет мер к четвертой годовщине начала боевых действий — 24 февраля. По информации Euractiv, среди вероятных ограничений — запрет на обслуживание российских нефтяных танкеров, экспорт предметов роскоши в Россию, а также сокращение квот ЕС на импорт российских удобрений. Кроме того, по информации Bloomberg, в новый пакет могут войти ограничения, направленные на российские банки и нефтяные компании.

19-й пакет антироссийских санкций был утвержден Евросоюзом в конце октября 2025 года. Ограничения коснулись российских доходов от энергетического сектора, ужесточили контроль за обходными схемами через третьи страны.