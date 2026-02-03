В Ливии неизвестные убили сына Муамара Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи, сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, погиб к югу от столицы Триполи. По данным агентства Abaad News, его убили в районе, где идут бои между вооруженными группировками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ammar El-Darwish / AP Фото: Ammar El-Darwish / AP

Источник, близкий к семье Каддафи, подтвердил телеканалу «Аль-Хадат», что сын бывшего ливийского лидера был убит недалеко от города Зинтан на западе страны.

«Преступники быстро скрылись после того, как Саиф аль-Ислам получил ранение в своем саду», — заявил собеседник «Аль-Хадат». Политический советник Сейфа Каддафи, Абдалла Отман, подтвердил новость о его смерти в коротком сообщении в Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Подробностей гибели сына Муамара Каддафи он не привел.