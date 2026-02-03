На территории всей Ярославской области отменяется наличка в автобусах

В Ярославской области с 1 апреля в общественном транспорте будет действовать только безналичный расчет. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале.

«Принимать деньги в общественном транспорте на всей территории области больше не будут. Поэтому самым надежным и удобным способом оплаты являются мобильные приложения "Ярославская область. Транспорт" и "Яндекс Go". Оплата банковской картой тоже возможна, но здесь могут возникать задержки или сбои из-за требований безопасности»,— написал губернатор.

Отмена наличной оплаты в общественном транспорте, по словам Михаила Евраева, происходит одновременно с обновлением всего подвижного состава. Как заверил губернатор, до 100% обновления автобусного парка региона осталось два месяца.

«На линии в 11 муниципальных округах и на межмуниципальные маршруты выйдут 204 новых автобуса. Это станет финальной точкой масштабной программы, которая идет в регионе с 2023 года»,— написал Михаил Евраев.