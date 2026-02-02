Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главные новости за 2 февраля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События понедельника: выбор «Ъ-Черноземье»

Начало недели в Черноземье выдалось морозным. Больше всего погоде радовались тамбовские школьники — в области полностью отменили занятия. Юным белгородцам, наоборот, пришлось учиться в обычном режиме. В остальных регионах избрали средний путь: там не было занятий лишь в некоторых школах и классах или разрешали родителям оставить детей дома, предупредив учителей.

Воронеж, памятник Андрею Платонову

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

У председателя воронежской облдумы Юрия Матузова может появиться третий заместитель — вопрос поставят на повестку дня ближайшего заседания. Зачем потребовалась новая должность, не сообщается.

Рано утром украинские беспилотники атаковали Старый Оскол в Белгородской области. Десять БПЛА удалось сбить на подлете, два — нанесли удары. Погибли двое горожан — их тела нашли в сгоревшем частном доме.

В Курской области беспилотник атаковал автомобиль в селе Михайловка под Рыльском: три человека ранены.

Липецкая «Усмань-табак» оспорила в суде решение налоговой службы, которая собирается взыскать с компании акцизы и недоимки по налогу на добавленную стоимость на 2,3 млрд руб.

Жителям Орловской и Тамбовской областей заправлять автомобиль накладнее всего в Черноземье. Первые на среднюю зарплату могут приобрести 909 л бензина марки АИ-92, вторые — только 877 л.

Юрий Голубь