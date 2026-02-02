Меньше всего в Черноземье бензина можно купить на одну зарплату в Орле и Тамбове

Жители Орловской области могут приобрести 909 литров бензина марки АИ-92 на чистую среднюю месячную зарплату (без НДФЛ), а жители Тамбовской области — только 877 л. Это два худших результата в Черноземье, регионы заняли 70-е и 73-е места в общероссийском рейтинге соответственно. Результаты исследования доступности бензина в регионах РФ опубликовало РИА «Новости» 2 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Аналитики центра экономических исследований «РИА Рейтинг» брали за основу данные официальной статистики. По их подсчетам средняя цена литра бензина АИ-92 составляла в Тамбовской области 60,7 руб. в декабре 2025 года. За год она выросла в регионе на 10,7%.

Литр топлива в Орловской области стоил 60,02 руб. Годовой рост цены зафиксирован на уровне 10,5%.

Воронежская область заняла в рейтинге 49-е место. По подсчетам авторов исследования, цена АИ-92 в регионе выросла на 11,1% и достигла к концу года 61,94 руб. Жители региона могли позволить себе приобрести 1033 л бензина на среднюю зарплату.

На 47-й строчке оказалась Белгородская область с результатом 1048 л. Цена топлива в регионе увеличилась на 10,2% — до 60,72 руб. за литр.

Второе место по Черноземью и 44-е в общем рейтинге заняла Курская область. Литр АИ-92 в регионе продавали дешевле 60 руб. (59,93) при годовом росте цены на 11,1%. Куряне в среднем могли купить 1060 л бензина.

Самый доступный бензин в Черноземье, по наблюдениям аналитиков, оказался в Липецкой области. Регион поставили на 40-ю строчку рейтинга. АИ-92 в декабре на местных заправках продавали за 60,31 руб. Годовой рост оценили в 10,2%, а объем возможной покупки на среднюю зарплату составил 1083 л.

В общем по стране стоимость бензина АИ-92 за год выросла на 11,3% и достигла 61,39 руб. Отмечается, что по итогам 2025-го рост бензиновых цен вдвое превысил инфляцию. Со средней зарплаты, по данным составителей рейтинга, в декабре можно было приобрести 1393 л топлива. Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Москва (2528 л), Чукотский (2463 л) и Ямало-Ненецкий (2436 л) АО. Аутсайдеры — Чечня (640 л), Дагестан (612 л) и Ингушетия (601 л).

Эксперты также напомнили, что в 2025 году случился топливный кризис. Причинами стали сезонный высокий спрос в период отпусков и активных сельскохозяйственных работ и дефицит вследствие повреждения крупных НПЗ. Правительство для предотвращения кризиса продлило до конца года запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, до мая 2026-го ввело мораторий на обнуление топливного демпфера при превышении допустимых отклонений биржевых цен на бензин и дизтопливо от индикативных, а также ввело нулевую пошлину на импорт бензина до середины текущего года.

В декабре прошлого года «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Тамбовская и Орловская области показали худшие результаты в Черноземье и расположились ближе к хвосту общероссийского рейтинга регионов по доступности покупки нового автомобиля. Тамбов занял 71-е место, а Орел расположился на соседней 70-й строчке.

Денис Данилов