Школы Черноземья частично перевели на дистант из-за аномальных морозов

По прогнозу Гидрометцентра России, аномально-холодная погода задержится в регионах Черноземья до 6:00–9:00 4 февраля. Из-за этого во всех областях введен оранжевый уровень погодной опасности (самый серьезный — красный). Власти макрорегиона по-разному отреагировали на морозы: одни отменили уроки для всех школьников, а другие заявили о стабильной работе образовательных учреждений. Единства чиновники достигли в одном: родителям разрешили оставить детей дома, предупредив педагогов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале, что 3 февраля, как и 2-го, детские сады, школы и учреждения среднего профессионального образования (СПО) продолжат работать в очном режиме.

По данным министерства образования Воронежской области, на дистанционное обучение сегодня полностью перешли 30 школ из 602-х, а также начальные классы еще 200 учебных заведений. В остальных учебных заведениях региона уроки проходили очно, в обычном режиме работали детские сады. Учреждения СПО и вузы точечно принимали решения об онлайн-обучении.

Заместитель губернатора Курской области Оксана Крутько сообщила на оперативном совещании, что 3 февраля детсады, школы, колледжи и техникумы будут работать в онлайн-режиме. В пресс-службе правительства региона «Ъ-Черноземье» уточнили, что руководители образовательных учреждений получили соответствующие рекомендации, однако решения о форме обучения они принимают самостоятельно. Например, в Курском районе с учетом мнения родителей организовали смешанный формат.

Мэр Липецка Роман Ченцов сообщил, что, несмотря на морозы, школы и детские сады облцентра работают в обычном режиме. «Если вы считаете, что в мороз лучше оставить ребенка дома, это допустимо. Важно лишь заранее предупредить классного руководителя или воспитателя — педагоги подскажут, какой материал был пройден, и передадут домашние задания»,— добавил господин Ченцов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков на сегодняшнем аппаратном совещании заявил, что «ряд школ» в 20 административных образованиях региона переведен на дистант. При этом в семи муниципалитетах, в том числе в Орле и в Ливнах, занятия прошли очно.

Мэр Тамбова Максим Косенков заявил, что завтра занятия для всех школьников областного центра отменяются. И. о. главы Тамбовского округа Александр Орионов в свою очередь сообщил о переводе 1–11 классов на онлайн-обучение. Он добавил, что об отмене этого решения сообщит дополнительно.

Алина Морозова, Юрий Голубь