Два человека погибли при ударе БПЛА по Старому Осколу в Белгородской области

Тела двух человек 1976 и 1981 годов рождения обнаружили на месте пожара в частном доме в городе Старый Оскол Белгородской области. Строение вспыхнуло в результате удара беспилотника, произошло частичное обрушение здания. Информация была опубликована в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова и обсуждалась на заседании облправительства утром понедельника, 2 февраля.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова, Коммерсантъ

О том, что дроны ВСУ атаковали Старый Оскол, Вячеслав Гладков сообщил в 5:21. На текущий момент известно, что по городу ударили два беспилотника самолетного типа, еще десять БПЛА были сбиты над округом. Помимо уничтоженного огнем домовладения, повреждены три машины и 20 квартир в трех многоквартирных домах. К настоящему моменту тепловые контуры уже закрыты. Подомовой обход продолжается, данные уточняются, выявляются новые адреса.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 31 января дрон ВСУ атаковал автомобиль в районе села Белянка Шебекинского округа. Пострадали два человека, одна из них — 17-летняя девушка.

Денис Данилов