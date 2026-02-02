У спикера воронежской облдумы может появиться третий заместитель

На заседании в четверг, 5 февраля, депутаты воронежской облдумы рассмотрят вопрос о введении должности еще одного заместителя председателя Юрия Матузова. Как сообщили в пресс-службе заксобрания, включение вопроса в повестку дня парламентарии согласовали в понедельник на совете думы, в котором принял участие вице-губернатор Воронежской области Дмитрий Маслов.

Фото: пресс-служба воронежской областной думы Заседание совета воронежской облдумы 2 февраля

Фото: пресс-служба воронежской областной думы

Для введения новой должности предлагается внести изменения в постановление заксобрания «О числе заместителей председателя воронежской областной думы восьмого созыва». По словам главы парламентского комитета по госполитике, законодательству и регламенту Виктора Буздалина, которого цитирует пресс-служба, «необходимость введения должности еще одного заместителя была выявлена в результате анализа деятельности думы восьмого созыва с начала ее работы, а также предстоящих задач». В облдуме заверили, что «введение еще одной должности заместителя не потребует увеличения финансирования, предусмотренного в законе об областном бюджете».

В пресс-службе облдумы уточнили «Ъ-Черноземье», что пока потенциальных кандидатур на пост третьего зама от фракций не выдвигалось и до согласования введения должности говорить об этом преждевременно.

Сейчас у господина Матузова два зама. Александр Солодов, как и в седьмом созыве облдумы, занимает должность первого заместителя, экс-глава воронежского управления СКР Кирилл Левит — «простого» заместителя. Крупнейшей фракцией в облдуме является «Единая Россия» (51 депутат), которую возглавляет Виктор Логвинов, ранее десять лет работавший заместителем председателя правительства Воронежской области. Господа Солодов и Левит — тоже члены фракции ЕР, но они не занимают в ней руководящих постов.

Сергей Калашников