До трех выросло количество пострадавших при атаке БПЛА в Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что количество пострадавших при атаке дрона ВСУ в селе Маломихайловка Рыльского района выросло до трех. По его словам, у 38-летней женщины диагностировали ушиб затылка и акубаротравму.

Изначально сообщалось, что при ударе БПЛА по автомобилю пострадали 54-летний мужчина и 49-летняя женщина. Они получили легкие осколочные ранения, находились в стабильном состоянии. Их планировалось перевести в областную больницу.

За выходные Курскую область атаковали с помощью как минимум 45 беспилотников. В результате были повреждены остекление трех МКД и два частных дома, несколько автомобилей.

