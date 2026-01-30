Главные новости за 30 января: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

События пятницы: выбор «Ъ-Черноземье»

С 12 по 28 января из-за гололеда пострадал 2 891 житель Воронежской области. 336 человек были госпитализированы. Об этом сообщили в региональном минздраве. Также за этот период медики зарегистрировали 38 случаев обморожения, один случай переохлаждения и одну травму от падения оледенений. 24 людям потребовалась госпитализация. Суммарное число обращений за медицинской помощью достигло 8 359, из них 5 974 — в облцентре. По данным Гидрометцентра России, в ближайшие два дня на регион обрушится сильнейший мороз.

В Белгороде сотрудники сортировочного центра Wildberries и Russ протестуют против планов по его закрытию, разместив петицию на платформе Change.org. В обращении указывается, что решение о прекращении работы логоцентра может привести к потере работы для 400 человек. «Работа для нас жизненно важна, ведь наш регион — Белгород, Россия — подвергается атакам, что приводит к перебоям в функционировании предприятий, влияет на жизнь людей и малого бизнеса»,— обращаются сотрудники.

В Курске за 300 млн руб. выставлен на продажу «Курский завод тракторных запчастей» (КЗТЗ), выпускающий гидроцилиндры и комплектующие для сельскохозяйственной техники. Информация о реализации предприятия, основанного в 1953 году и некогда предоставлявшего работу 10 тыс. человек, размещена на сайте объявлений. Принадлежность предложения к КЗТЗ «Ъ-Черноземье» подтвердили в компании.

Министерство культуры России объявило конкурс на продолжение реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Сретенская церковь» 1859 года постройки в Данковском районе Липецкой области. Начальная цена контракта — 99 млн руб. Ранее в Ельце выбрали подрядчика для ремонта школы-памятника №15 за 270,8 млн руб.

Арбитражный суд Орловской области принял к производству иск орловского ООО «Керама Центр» (производитель керамической плитки и сантехники Kerama Marazzi, позиционирующий себя как российская компания) к товариществу с ограниченной ответственностью «Авентина» (Казахстан). Размер заявленных требований составляет 40 млн руб. Суть спора в судебных документах не раскрывается. Рассмотрение дела назначено на 16 февраля.

Депутаты облдумы Тамбовской области на пленарном заседании поддержали введение денежного вознаграждения для граждан, сообщающих полиции о нетрезвых водителях. Приняты соответствующие поправки в статью 5 областного закона «Об отдельных вопросах по профилактике правонарушений в Тамбовской области». На законопроект поступило положительное заключение губернатора Евгения Первышова. Инициативу в облдуму внесло УМВД по региону. Сумма выплаты пока не определена.

Анна Швечикова