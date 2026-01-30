Почти три тысячи воронежцев пострадали из-за гололеда за три недели
С 12 по 28 января из-за гололеда пострадал 2 891 житель Воронежской области. 336 человек были госпитализированы. Об этом сообщили в региональном минздраве.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Также за этот период медики зарегистрировали 38 случаев обморожения, один случай переохлаждения и одну травму от падения оледенений. 24 людям потребовалась госпитализация. Суммарное число обращений за медицинской помощью достигло 8 359, из них 5 974 — в облцентре.
По данным Гидрометцентра России, в ближайшие сутки гололедица в Черноземье ожидается только в Курской области.
За новогодние праздники из-за гололеда в Воронежской области пострадали 1 869 человек.