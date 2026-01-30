Капитальный ремонт старинной церкви Липецкой области оценили в 99 млн рублей

Министерство культуры России объявило конкурс на продолжение реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Сретенская церковь» 1859 года постройки в Данковском районе Липецкой области. Начальная цена контракта — 99 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — федеральный бюджет. Победителю тендера предстоит провести демонтажные работы, отремонтировать кровлю, колокольню, облицевать стены, отреставрировать средний храм, придел, апсиду, укрепить кресты и конструкцию башни. Завершить работы необходимо до 30 сентября 2027 года. Гарантийный срок составляет пять лет.

Подавать заявки на торги можно до 16 февраля, итоги подведут 19-го.

В декабре в липецком Ельце выбрали подрядчика для ремонта школы-памятника №15. Цена контракта составила 270,8 млн руб.

Кабира Гасанова