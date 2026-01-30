Орловская Kerama Marazzi требует 40 млн рублей с казахстанской компании

Арбитражный суд Орловской области принял к производству иск орловского ООО «Керама Центр» (производитель керамической плитки и сантехники Kerama Marazzi, позиционирующий себя как российская компания) к товариществу с ограниченной ответственностью «Авентина» (Казахстан). Размер заявленных требований составляет 40 млн руб., следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Суть спора в судебных документах не раскрывается. Рассмотрение дела назначено на 16 февраля.

По данным «Руспрофайл», ООО «Керама Центр» зарегистрировано в Орле в 2018 году и специализируется на оптовой торговле строительными материалами. Генеральным директором компании с апреля 2021 года является Александр Лобанов. Компания находится под контролем двух юридических лиц: российского ООО «Керама Марацци», которому принадлежит 99,97% доли, и иностранной Marazzi Group S.r.l. с долей 0,03%.В 2024 году выручка ООО «Керама Центр» составила 15,5 млрд руб., что на 10% превышает показатель предыдущего года. Чистая прибыль сократилась на 89% — до 183 млн руб. против 1,7 млрд руб. годом ранее. Согласно данным Statnet, ТОО «Авентина» зарегистрировано в Алматы в 2015 году. Руководителем компании является Руслан Ибрагимов. Основной вид деятельности — розничная торговля в специализированных магазинах с торговой площадью менее 2 тыс. кв. м.

Ранее, как сообщал «Ъ-Черноземье», московская Ассоциация содействия созданию норм и правил «Экологическое строительство» безуспешно пыталась взыскать 5 млн руб. с орловского завода «Керама Марацци» за использование товарного знака.

Анна Швечикова