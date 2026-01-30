400 сотрудников Wildberries в Белгороде выступили против закрытия сортировочного центра

В Белгороде сотрудники сортировочного центра Wildberries и Russ протестуют против планов по его закрытию, разместив петицию на платформе Change.org. В обращении указывается, что решение о прекращении работы логоцентра может привести к потере работы для 400 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Авторы петиции отмечают, что сортировочный центр Wildberries и Russ не просто «место для работы сотен людей». В обращении подчеркивается, что такие места дают «возможность развиваться в сложное время, когда жизнь в подвешенном состоянии из-за постоянных угроз и воздушных атак».

«Работа для нас жизненно важна, ведь наш регион — Белгород, Россия — подвергается атакам, что приводит к перебоям в функционировании предприятий, влияет на жизнь людей и малого бизнеса»,— обращаются сотрудники.

В обращении содержится призыв к властям города и руководству компании пересмотреть планы по прекращению работы площадки и рассмотреть альтернативные решения, которые позволили бы сохранить им работу.

«Закрытие СЦ может катастрофически сказаться на благосостоянии жителей и устойчивости региона. Экономическая стабильность Белгорода зависит от таких работ, которые поддерживают не только семьи сотрудников, но и весь местный бизнес и инфраструктуру. Не позвольте остаться людям без рабочих мест»,— просят авторы.

Change.org — онлайн-платформа, предназначенная для размещения петиций. Чтобы подписать такую петицию, достаточно указать свои имя, фамилию и адрес электронной почты.

О планах по закрытию логистического центра Wildberries и Russ в Белгороде на улице Константина Заслонова «Ъ-Черноземье» сообщили в самой компании 22 января. В пресс-службе пояснили, что решение принято по итогам анализа эффективности логистических процессов.

Анна Швечикова