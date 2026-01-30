Продается в прошлом крупнейший в городе «Курский завод тракторных запчастей»

В Курске за 300 млн руб. выставлен на продажу «Курский завод тракторных запчастей» (КЗТЗ), выпускающий гидроцилиндры и комплектующие для сельскохозяйственной техники. Информация о реализации предприятия, основанного в 1953 году и некогда предоставлявшего работу 10 тыс. человек, размещена на сайте объявлений. Принадлежность предложения к КЗТЗ «Ъ-Черноземье» подтвердили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В объявлении говорится, что активы предприятия оцениваются в 173 млн руб. Заявленная годовая выручка составляет 18,6 млн руб., расходы — 14,7 млн руб., чистая прибыль — 5,6 млн руб. при загрузке мощностей на уровне 50%. Окупаемость бизнеса оценивается в пять лет, при расширении производства — в три года. Численность персонала указана на уровне 25 человек.

Производственные мощности завода включают полный цикл металлообработки на площадях около 3,4 тыс. кв. м, находящихся в собственности, а также 89 единиц оборудования и объектов недвижимости. В перечень входят линии лазерной, гидроабразивной и плазменной резки, гибки металла, ЧПУ-фрезеровки, сварки и окраски. Средний возраст оборудования, по информации продавца,— до семи лет. Продукция включает гидроцилиндры и запасные части для тракторов, коммунальной техники, предприятий ВПК и судостроения. Инфраструктура площадки предусматривает арендованный земельный участок площадью 1,7 га с возможностью расширения, котельную, скважину и подстанцию мощностью 300 кВт.

По данным Rusprofile, ООО «КЗТЗ» основано в 2019 года и зарегистрировано в Курске. Компания работает в сфере механической обработки металлических изделий. Гендиректором с 2024 года является Максим Маслов, который одновременно выступает единственным учредителем. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 137,5 млн руб., сократившись на 18,5% год к году (169 млн руб.), при этом компания завершила период с убытком 2,6 млн руб. против прибыли 12,6 млн руб. годом ранее.

О том, что строят на бывшей площадке КЗТЗ,— в публикации «Ъ-Черноземье» «"Инстеп" разгоняется на тракторном».

Анна Швечикова