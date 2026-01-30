В Тамбовской области начнут платить за сообщения о пьяных водителях

Депутаты Тамбовской облдумы на пленарном заседании поддержали введение денежного вознаграждения для граждан, сообщающих полиции о нетрезвых водителях. Приняты соответствующие поправки в статью 5 областного закона «Об отдельных вопросах по профилактике правонарушений в Тамбовской области». Об этом сообщили в облдуме.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На законопроект поступило положительное заключение губернатора Евгения Первышова. Инициативу в облдуму внесло УМВД по региону. Сумма выплаты пока не определена.

Тамбовская область стала вторым регионом Черноземья, в котором за информацию о пьяном водителе можно получить денежное вознаграждение. С июля 2025 года система поощрений заработала в Воронежской области. Размер вознаграждения составляет 5 тыс. руб.

Кабира Гасанова