В Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых

В Красноярском крае возобновили поиски пропавшей в прошлом году семьи Усольцевых. В пресс-службе местного аварийно-спасательного формирования «Спасатель» сообщили, что специалисты будут работать 30 и 31 января «по заявке правоохранительных органов».

«Будут задействованы в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории д. Кутурчин Партизанского района», — указано в сообщении.

Приоритетной остается версия о несчастном случае. Не исключен криминальный характер произошедшего. NGS24.ru со ссылкой на источники сообщает, что пропавших Усольцевых «будут искать в надворных постройках, силосных ямах и в туалетах местных жителей». Собеседник издания добавил, что вместе с поисковиками к предполагаемому месту исчезновения семьи выехали и криминалисты.

О пропаже семьи стало известно в конце сентября 2025 года. Родители с пятилетней дочерью отправились в поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь, когда находились недалеко от Кутурчина. 2 октября в этом поселке нашли автомобиль пропавших. Активную фазу поисков завершили 12 октября. Региональный главк СКР возбудил уголовное дело.