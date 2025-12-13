СКР не исключает криминальную версию пропажи семьи Усольцевых

Следствие изучает все возможные версии пропажи семьи Усольцевых, в том числе криминальную, сообщило управление СКР по Красноярскому краю «РИА Новости». При этом приоритетной версией остается несчастный случай.

«Вероятнее всего, из-за резкого изменения погодных условий они могли где-то укрыться и впоследствии замерзнуть, кто-то из взрослых членов семьи мог травмироваться в труднопроходимых участках тайги»,— сказала собеседница агентства. Она уточнила, что до момента обнаружения семьи следователи обязаны прорабатывать все версии пропажи.

Семья Усольцевых — психолог Ирина, ее муж Сергей и пятилетняя дочь Арина — 28 сентября отправились в поход в урочище «Буратинка» Красноярского края и вскоре перестали выходить на связь. 9 октября спасатели отследили радиосигнал с телефона Сергея Усольцева — в 7 км от поселка Кутурчин. В этом же районе был обнаружен автомобиль пропавшей семьи.